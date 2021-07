[아시아경제 이선애 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 1,000 등락률 -0.76% 거래량 40,005 전일가 131,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 종근당, 식약처에 CKD-701 국내 품목 허가 신청종근당 1분기 매출 3107억… 영업익 전년比 14.1%↓종근당, 주가 15만 2000원.. 전일대비 0.0% close 은 2분기 영업이익이 336억6700만원으로 전년 동기 대비 7.2% 감소했다고 30일 공시했다. 매출액은 3268억원으로 전년보다 4.3% 증가, 당기순이익은 255억3900만원으로 0.8% 늘었다.

