▶유왕재씨 별세, 유성열(현대자동차 책임매니저)·유기열(클리어프레이트 과장)씨 부친상, 강영희(교사)·우아경(채프먼대 교수)씨 시부상, 조영희씨 남편상 =인천 새천년장례식장 2층 203호실, 발인 8월1일 오전 7시 30분. 032-552-3100

