동아오츠카, 백신 접종자와 의료진에 포카리스웨트 지원

[아시아경제 이승진 기자] 동아오츠카가 명지병원에 코로나19 백신 접종자와 현장 의료진을 위해 포카리스웨트를 지원했다고 30일 밝혔다.

동아오츠카는 코로나19 백신 접종이 본격화됨에 따라 격무에 시달리는 의료진들과 백신 접종자들의 수분보충을 돕기 위해 이번 지원에 나섰다.

명지병원 김진구 병원장은 “질병관리청의 안내와 같이 백신 접종 후 미열이나 단순 근육통 등 경미한 이상반응을 예방하기 위해서는 충분한 수분 섭취가 꼭 필요하다”며 “동아오츠카의 포카리스웨트 지원으로 빠르게 수분과 전해질을 보충할 수 있는 이온음료를 백신 접종자들에게 전달할 수 있어 감사한 마음”이라고 전했다.

한편 동아오츠카는 코로나19 현장에서 고생하는 의료진, 소방본부, 군부대 등 작년 한 해 동안 6억 5천만원 상당의 음료 및 물품을 지원하며 지속적인 사회공헌활동을 진행해오고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr