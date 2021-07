엘앤케이바이오메드, 높이확장형 경추용 케이지 국내 디자인특허

[아시아경제 박형수 기자] 척추임플란트 개발 업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 19,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,250 2021.07.30 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, CB 200억원 발행… “신제품 개발·해외 공급망 확대”FOMC “테이퍼링” 공포, 이 때 큰손 外인들 ‘이 종목’ 쓸어담았다!엘엔케이바이오, 미국서 전방 경추 플레이트 특허취득 close 메드는 국내에서 높이조절이 가능한 경추유합케이지 XCI에 대한 핵심 디자인 특허 등록 결정을 받았다고 30일 밝혔다.

인체 디스크가 손상됐을 때 척추를 유합(척추 마디를 연결하는 작업) 시술하기 위해 사용하는 구조물에 대한 디자인 특허다. 디스크를 제거한 후 케이지를 삽입해 척추 두 마디가 붙을 때까지 유지할 때 사용한다. 디자인 핵심은 높이를 조절하는 조절부재 형상이며 별 모양, 육각형, 8각형 등의 스크류 형상을 하고 있다. 잠금부는 플레이트바디에 회전할 수 있도록 고정한 것이 특징이다.

이어 "높이조절형 경추유합케이지에 대한 지적재산권 분쟁에서 경쟁우위를 점했다는 것을 의미한다"고 덧붙였다.

경추 임플란트 시장은 전체 척추임플란트 시장의 30%가량을 차지한다. 엘앤케이바이오메드는 경추 관련 기술력과 탁월한 제품 경쟁력을 통해 향후 시장침투를 통한 매출증대와 시장점유율 확대를 기대하고 있다.

