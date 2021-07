[아시아경제 조성필 기자] 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 4,525 전일대비 35 등락률 -0.77% 거래량 463,097 전일가 4,560 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일현대차證도 제쳤다...미래에셋, 퇴직연금 '적립금킹'[클릭 e종목] "중국發 가격조정 길지 않아…포스코, 판가 인상 효과 기대감" close 은 센트로이드 제7호 바이아웃 사모투자합자회사의 주식 600억주를 600억원에 취득한다고 29일 공시했다.

주식 취득 뒤 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 4,525 전일대비 35 등락률 -0.77% 거래량 463,097 전일가 4,560 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일현대차證도 제쳤다...미래에셋, 퇴직연금 '적립금킹'[클릭 e종목] "중국發 가격조정 길지 않아…포스코, 판가 인상 효과 기대감" close 의 센트로이드 제7호 바이아웃 사모투자합자회사 지분율은 9.7%가 된다. 주식 취득 예정일은 30일이다.

