한미약품, 2Q 매출 2793억·영업익 159억… 영업익 49.6%↑

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 328,500 전일대비 5,000 등락률 +1.55% 거래량 20,316 전일가 323,500 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주]한미약품, mRNA 핵심 원료 6종 대량생산 가능…'강세'한미-에스티팜-녹십자, 손 잡고 mRNA 백신 개발 추진한다한미 '랩스 트리플 아고니스트', 다양한 간 질환 치료 가능성 확인 close 이 2793억원의 매출액과 159억원의 영업이익의 호실적을 거뒀다. 특히 영업실적은 전년 동기 대비 1.5배가량 뛰었다.

한미약품은 올해 2분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 29일 공시했다. 한미약품의 올해 2분기 매출액은 2793억700만원으로 전년 동기 2434억1100만원 대비 14.7% 상승했다. 특히 158억6100만원을 기록한 영업실적은 전년 동기 1060억4000만원에 비해 49.6%나 뛰었다. 당기순이익 역시 82억6700만원으로 전년 동기 57억7900만원 대비 43.1% 늘었다.

한미약품은 자체 개발 제품의 안정적 처방 매출 달성과 함께 중국 현지법인인 북경한미약품의 폭발적 성장이 이 같은 호실적을 견인했다고 평가했다.

한미약품의 주요 제품인 고지혈증치료 복합신약 '로수젯'은 2분기 269억원의 매출을 기록했고, 고혈압 등 치료 복합신양 '아모잘탄' 패밀리는 283억원, 역류성식도염 치료제 '에소메졸'도 122억원의 매출을 올리며 탄탄한 성장을 지속했다. 특히 로수젯은 상반기 534억원을 달성하며 현재까지 국산 약 중 최고 매출을 기록하고 있다는 설명이다.

한미약품은 지난해 실적 기준 처방매출 100억원 이상의 블록버스터 제품 12종(▲로수젯 ▲아모잘탄 ▲에소메졸 ▲아모잘탄플러스 ▲아모디핀 ▲한미탐스 ▲낙소졸 ▲로벨리토 ▲히알루미니 ▲카니틸 ▲라본디 ▲피도글)의 지속적 성장에 힘입어 지난해 상반기보다 처방매출이 13.8% 늘어나며 상반기 국내 원외처방 시장 1위를 달성했다. 현재 2018년 이래 3년 연속 국내 원외처방 시장 1위를 기록하고 있는 한미약품은 올해 역시 1위를 수성할 것으로 전망하고 있다.

코로나19 여파로 지난해 부진한 실적을 거뒀던 북경한미약품은 올해 2분기 595억원의 매출을 올리며 전년 동기 대비 119.9% 성장했다. 1분기와 합산한 상반기 매출이 역대 상반기 최고 매출을 기록하며 완전한 턴어라운드를 실현했다는 평가다. 주력 제품 중 하나인 진해거담제 '이탄징'이 전년 대비 2678% 성장한 194억원의 매출을 나타냈고, 어린이정장제 '마미아이'는 136억원, 변비약 '리똥'은 150억원의 매출을 올렸다.

한미약품 그룹의 지주회사인 한미사이언스도 연결회계 기준 2분기 2353억원의 매출과 137억원의 영업이익, 108억원의 순이익을 달성하며 안정적 경영실적을 이어갔다. 한미사이언스의 영업이익은 전년 대비 44.8%, 순이익은 36% 증가했다.

우종수 한미약품 대표이사는 "위기를 기회로 전환하는 한미의 창조와 혁신, 도전정신을 기반으로 경쟁력 있는 개량?복합신약의 탄탄한 성장과 자회사들의 안정적 실적, 혁신신약 개발을 위한 연구개발(R&D)이 선순환하는 한미만의 지속가능 경영을 지속하고 있다”며 “우리의 기술을 발전시켜 글로벌로 나아가고자 하는 한미약품의 철학과 비전을 흔들림 없이 지켜나가겠다”고 말했다.

