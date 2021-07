[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 우월한 몸매를 과시했다.

29일 오후 클라라는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 클라라는 브라톱을 입고 날씬한 몸매를 자랑하고 있다.

한편 클라라는 2006년 KBS2 드라마 ‘투명인간 최장수’를 통해 연기자로 데뷔한 이후 '레깅스 시구'로 주목 받았다. 그는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼했다. 최근에는 그가 출연한 영화 '대홍포'가 중국에서 화제된 바 있다.

