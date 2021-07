[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 채정안이 발레를 즐기는 일상을 공개했다.

채정안은 28일 자신의 인스타그램에 "발레는 나의 힘! 좋아하는 친구와 함께하니 더~~ 꾸준히 오래오래 할 수 있을 거 같아요"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 그는 긴 팔다리로 발레 동작을 하고 있다.

한편, 채정안은JTBC 수목드라마 '월간집'에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr