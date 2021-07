정부, 그린수소 생산기술 국제표준화 주도

[세종=아시아경제 권해영 기자] 태양광, 풍력 등 재생에너지로 생산한 전기로 물을 분해해 만든 '그린수소' 생산기술의 국제표준화를 한국이 주도한다.

산업통상자원부 국가기술표준원은 29일 수소기술 국제표준화회의를 화상으로 개최하고, 우리나라가 국제표준화기구(ISO)에 제안한 '재생에너지 이용 수전해 설비의 안전 요구사항과 시험방법'을 국제표준으로 제정하는 작업에 착수했다. 이날 회의에는 포항공대, 가스안전공사, 에너지기술연구원 등 산학연 전문가와 미국, 영국, 독일, 중국, 호주 등 주요 12개국 대표단을 포함한 20여명의 전문가가 참가했다.

한국이 제안한 국제표준은 그린수소 생산시 재생에너지의 간헐성·변동성에 따른 불안정한 전기 생산으로 인해 발생할 수 있는 수전해 설비의 수소 생산성 저하, 분리막 성능 저하 등을 방지하는 표준이다. '수전해 설비의 안전성 요구사항과 성능평가'를 규정해 선진국으로부터 안전한 수소 생산을 보증할 수 있는 그린수소 생산기술의 핵심 표준으로 평가 받는다. 지난 5월 국제표준화기구 수소 기술위원회의 투표에서 수소기술 분야 경쟁국의 반대 없이 신규작업과제(NP)로 채택됐다.

이날 회의 참가자들은 재생에너지와 연계시 수전해 설비의 운전범위, 분리막 성능 평가방법 등을 중점적으로 논의했다. 오는 2023년 12월 국제표준 제정을 최종 목표로 표준화 작업도 추진키로 했다.

이상훈 산업부 국표원장은 "우리나라가 탄소를 배출하지 않는 그린수소 생산기술의 국제 표준화를 선도해 재생에너지 연계 수전해 설비의 안전성을 제고하고 우리 수전해 기술에 대한 국제 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라며 "수소경제를 활성화하고 탄소중립 실현에 이바지할 수 있도록 국내 다양한 수소기술의 국제 표준화를 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

