과기정통부, 우주산업 육성전략 토론회 개최

우주산업 육성전략 제2차 민관 전담팀(TF) 회의 및 토론회 개최

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 우주산업 육성전략 초안에 대해 산업계, 학계, 연구계 전반의 의견을 수렴하고자 '우주산업 육성전략 제2차 민관 전담팀(TF) 회의 및 토론회'를 열었다고 29일 밝혔다.

한국법제연구원에서는 우주산업 전략(안)에서 제시된 제도개선사항을 실제로 제도화하기 위한 우주개발진흥법 개정안을 발표했다.

이날 토론회 참석자는 그동안 우주산업 발전을 위해 제기된 사항 중 상당 부분이 추진전략에 포함됐다는 의견을 전했다. 특히 계약방식 도입을 통한 기업의 참여확대 방안이 중요하다고 강조했다. 우주 벤처기업과 스타트업을 키우기 위해 정부 차원 투자가 필요하다는 의견도 제시했다.

과기정통부는 이번 토론회를 통해 제기된 의견을 바탕으로 우주산업 육성전략을 보완, 국가우주위원회를 통해 확정할 예정이다. 다음 달에는 우주개발진흥법 개정안을 입법예고하고 내년 상반기 우주개발진흥법을 개정할 계획이다,

