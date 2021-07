[아시아경제 문혜원 기자] 치킨플러스는 윙·봉에 핫쵸킹, 간장맛을 더한 신메뉴 ‘치플윙봉’을 29일 출시한다고 밝혔다.

치플윙봉은 닭의 가장 인기 부위인 윙(윗날개)과 봉(아랫날개)을 치킨플러스만의 노하우로 바삭하면서 속은 촉촉하게 튀겨낸 게 특징이다. ‘핫쵸킹’과 ‘간장맛’ 두 가지 소스 중 하나를 선택해 취향에 따라 즐길 수 있게 만들었다.

치킨플러스의 대표적인 소스 중 하나인 핫쵸킹은 맛있게 매운 맛을 원하는 소비자들에게 거센 바람을 몰고왔다. 베트남 고추를 사용해 특유의 맛깔스러운 칼칼함이 배어난다. 치킨플러스만의 특제 간장소스는 달콤 짭조름한 맛으로 소비자들에게 커다란 호응을 받은 바 있다.

가격은 1만3900원, 1인 메뉴는 9900원이다.

