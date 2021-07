정진석 '文 드루킹 사과 요구' 시위에 윤석열·최재형 야권주자 총출동

[아시아경제 박준이 기자] 정진석 국민의힘 의원이 '드루킹' 댓글 조작 공모혐의 유죄 판결과 관련해 문재인 대통령의 사과를 요구하며 청와대 앞 1인 시위를 진행하자 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장 등 야권 대선주자들이 방문해 힘을 보탰다.

29일 오전 윤 전 총장은 청와대 사랑채 앞에서 진행 중인 정 의원의 1인 시위 현장을 찾았다. 윤 전 총장은 문 대통령의 사과와 진상 규명을 촉구하는 정 의원의 주장에 적극적으로 동조했다. 그는 "정 의원의 말씀은 너무나도 당연하고 저도 적극 지지한다"면서 "중대한 불법이라고 대법원 최종 확정판결이 난 이상 여기에 대해서는 (문 대통령이) 국가의 최고책임자로서 입장 표명과 앞으로 어떻게 할 것인지를 국민께 입장을 표명해야 한다고 생각하고 있다"고 말했다.

그러면서 "저도 부정선거 사건에 대해서 과거에 수사도 해왔지만, 여론조작의 측면에서는 국정원 댓글사건하고는 비교가 안 되는 것이기 때문에 정부의 정통성에도 국민들이 의문을 갖게 된다"며 대통령의 입장 표명 필요성을 강조했다.

이어 국민의힘 소속 대권주자인 최 전 원장도 이곳을 방문했다. 그는 "당연히 와야 한다"면서 "우리 당에서 힘을 합쳐서 대의 민주주의의 근간인 선거제도를 흔드는 여론 조작은 절대 안 된다"고 말했다. 또 "대통령이 분명한 입장 표명과 유감 표명 및 사과를 하지 않는다면 앞으로 다시 이런 일이 벌어지지 않는다는 보장이 없다"면서 "적극적인 책임 유무를 떠나서 그 부분을 명확히 해줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

앞서 이날 오전 안철수 국민의당 대표도 광장을 방문해 해당 사건에 대한 추가 수사를 촉구했다. 그는 "대통령은 이 문제에 대해 김경수 유죄 판결에 대한 입장을 국민들께 말씀드리고 사죄해야 한다"면서 "드루킹 조직 이외에 또 다른 조직이 있다는 추측들이 있는데 다른 조직들의 존재 여부, 그것에 대해서도 추가 수사가 진행되어야 한다"고 주장했다.

정 의원은 연일 드루킹 여론조작 사건 비판에 목소리를 내며 당내 의원들에게 릴레이 시위 동참을 촉구하고 있다. 그는 이날 페이스북을 통해 "국민들은 민주주의를 유린 파괴한 '드루킹 대선 여론조작 사건'의 진상이 한 점 의혹 없이 낱낱이 철저하게 규명되기를 바라고 있다"며 "국민의 명령"이라고 했다.

