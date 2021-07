윤호중, 野 대선주자들 ‘박근혜 사면론’에 “듣기 민망한 떼창”

[아시아경제 전진영 기자] 야권 대선주자들을 중심으로 박근혜 전 대통령 사면론이 제기되는 가운데 윤호중 더불어민주당 원내대표는 29일 “듣기 민망한 떼창”이라며 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장, 홍준표 국민의힘 의원, 황교안 전 미래통합당 대표 등을 겨냥했다.

윤 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “요즘 야권에서 국민통합이라는 단어가 부쩍 자주 들린다. 그런데 국론분열, 국민갈등 유발자들께서 앞 다투어 말하니 어떻게 받아들여야할지 국민 혼란만 커지고 있다”며 이같이 지적했다.

그는 “윤 전 총장은 자신이 주도한 박 전 대통령 수사에 대해 송구한 부분도 없지 않다고 말했다. 탄핵이 잘못됐다는 뉘앙스를 풍겼다”며 “최 전 원장은 정치적 유불리 계산을 떠나 국민통합을 위해 결단하라며 전직 대통령 사면을 촉구했다. 정치적 셈법을 하는 사람이 본인이 아닌지 궁금하다”고 했다.

이어 “홍 의원은 사면하지 않으면 후회할 일이 올 것이라 했고, 황 전 대표는 문재인 대통령도 고초를 겪지 않으려면 빨리 사면하라고 협박에 가까운 발언을 쏟아냈다”며 “무리하다 못해 무례하다”고 비판했다.

윤 원내대표는 “부끄러움을 모르는 건지 국민통합이 무슨 뜻인지 모르는 것 같다”며 “제1야당 대선주자들이 앞서거니 뒤서거니하며 탄핵 강 뒤편으로 가려는 것 같아 대단히 우려스럽다”고 했다.

그러면서 “반(反) 탄핵전선을 구축하려 드는 게 아닌지 그 저의가 의심스럽다”며 “사면에 앞서 탄핵에 대한 입장부터 밝힐 것을 거듭 촉구한다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr