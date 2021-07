[클릭 e종목]"앤씨앤, 자율주행 반도체 저가 매수 기회"

[아시아경제 지연진 기자] 유안타증권은 앤씨앤 앤씨앤 092600 | 코스닥 증권정보 현재가 4,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,645 2021.07.29 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 앤씨앤 "넥스트칩, Arm과 자율주차 반도체 시장 진출"앤씨앤, 1분기 영업손실 24억원…적자지속앤씨앤, 자율주행차 테마 상승세에 5.08% ↑ close 에 대해 자율주행용 반도체 산업이 성장하는 국면에서 본격적 매출 확대가 기대된다고 29일 밝혔다.

박진형 유안타증권 연구원은 "앤씨앤 주가는 지난 1월 일시적 상승 후 부진한 흐름을 보였는데 연결기준 흑자 턴어라운드 지연과 자동차 반도체 품귀현상에 의한 업종 투자 심리가 약화됐고, 7월말 예정 전환사채의 전환청구 일정을 앞두고 오버행 우려 부각됐다"면서 "하지만 실적 및 주가 업사이드를 감안했을 때 금번 전환은 앤씨앤 주식을 싸게 살 수 있는 절호의 찬스라고 판단한다"고 전했다.

앤씨앤은 올해 2분기 매출액이 260억원으로 전년대비 44% 증가했고, 영업적자는 29억원을 기록하며 적자가 지속됐다. 차량 출하량 감소에도 불구하고 전방 산업 수요 증가에 따라 매출 증가가 이뤄졌을 것으로 추정되며, 자회사 투자 비용인식이 지속된 것으로 분석됐다.

올해 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1304억원(전년대비 48.5% 증가)과 3억원으로 흑자 전환이 예상된다. 향후 관건은 연결기준 흑자전환 시점과 넥스트칩의 실적 성장, 전방산업의 본격적 수요 확대 시점이라는 판단이다.

박 연구원은 "앤씨엔은 반도체, 애프터마켓에 영상 처리전송 기술 기반의 영상보안향 카메라 솔루션 공급하고 블랙박스의 시장 성장과 점유율이 확대되는 만큼 안정적인 실적 성장을 유지할 것"이라며 "넥스트칩은 자율 주행 차량 구현에 따라 환경 인지를 담당하는 센서(카메라,레이다, 라이다)의 장착 필요성 확대되는 만큼 동사의 ISP(이미지 처리), ADAS SoC(인식), AHD(전송) 제품 부각될 전망이여 올해 하반기 국내 및 글로벌 업체의 거래처로 매출 급성장이 기대된다"고 말했다.

