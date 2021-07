경기교육청 '무상교복지원 업무매뉴얼' 동영상 제작

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 중ㆍ고등학교 신입생 무상교복지원 업무매뉴얼 동영상을 제작했다.

무상교복지원은 학교에 입학하는 중ㆍ고등학교 신입생과 국외와 타시도에서 1학년에 전입하는 학생을 대상으로 학생 1인당 30만원 기준 교복을 현물로 지원하는 사업이다.

무상교복지원 업무매뉴얼 동영상은 일선 학교에서 교복 선정 추진 단계별 어려움을 해소하고 교복 블라인드 심사 시 교복선정위원회에 참여하는 학생, 교사, 학부모와 업무 담당자의 이해도를 높이기 위해 제작됐다.

영상자료의 주요 내용은 ▲중ㆍ고 신입생 교복지원 계획 안내 ▲교복선정위원회 운영 ▲교복 블라인드 심사 등 6개 분야로 구성됐다. 특히 학부모의 이해를 높이는 학부모용 동영상을 별도로 제작해 학교가 적절한 가격으로 교복을 구매할 수 있도록 했다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "학교 현장의 학생, 교사, 학부모와 업무 담당자들에게 교복 업무에 대해 동영상으로 알기 쉽게 설명함으로써 업무역량을 높일 것"이라며 "특히 블라인드 심사에 도움이 되는 내용을 안내해 공정하고 투명한 교복 학교주관 구매제도 안정화에 기여할 것"이라고 설명했다.

영상자료는 유튜브 경기도교육청TV, 경기도교육청 홈페이지 등에 개방형으로 탑재돼 모든 학교와 교육지원청, 기관에서 활용 가능하다.

