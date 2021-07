카카오톡 선물하기 반나절 '먹통' 소동…"정상화"(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡 선물하기에서 28일 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪었다. 선물하기 서비스는 이날 오후 5시가 다 돼서 정상화됐다.

카카오커머스에 따르면 이날 오전 10시30분부터 11시50분까지 약 1시간20분 간 선물하기 기능에서 로딩 지연 현상 등의 장애가 나타났다.

이에 카카오커머스 측은 오전 11시부터 정오까지 긴급점검에 나섰고 이후 서비스가 정상화됐다고 밝혔다.

하지만 오후 3시께부터 일부 이용자들에게 여전히 오류가 나타났다. 속도가 현저히 느려졌거나 흰 화면만 나타나는 등 멈춤 현상이 지속됐다.

카카오커머스 관계자는 "로딩 지연과 관련해 일부 불안정한 현상이 있어서 조치에 나섰다"며 "오후 4시45분께 정상화됐다"고 말했다. 카카오커머스는 이번 장애 원인에 대해 '일시적인 서버 오류'라고 설명했다.

한편 카카오톡에서는 크고 작은 장애들이 끊임없이 발생하고 있다. 앞서 지난 16일에는 이미지 수·발신 오류가 1시간 40분 가량 지속돼 이용자들이 애를 먹었다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr