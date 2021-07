[아시아경제 장세희 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 22,550 전일대비 400 등락률 -1.74% 거래량 4,785,603 전일가 22,950 2021.07.28 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 한국서부발전과 친환경 수소터빈 개발 맞손두산중공업, SMR 사업 강화…美뉴스케일파워에 추가 투자“두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! close 은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 2546억원으로 전년 동기(영업손실 1403억원)와 비교해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

같은 기간 매출은 2조9006억원으로 전년 동기 대비 11.69% 증가했다. 순이익은 2020억원으로 흑자로 돌아섰다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr