산단공, 창원에 시민 '워라밸' 위한 복합문화공간 조성

동남전시장 리모델링한 창원복합문화센터 개소

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 28일 경남 창원시에서 창원복합문화센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.

창원국가산단은 조성된 지 40여년이 지난 생산기능 중심의 노후산단으로 근로자들을 위한 문화와 생활편의 공간이 부족했다. 정부와 산단공은 노후화된 산업단지를 청년들이 모이고, 즐겁게 일할 수 있는 활력 공간으로 만들기 위해 구조고도화 사업을 추진하고 있다.

산단공과 창원시는 2019년 산업부의 산업단지 복합문화센터 공모사업에 선정됐으며 유휴공간이었던 동남전시장 서관을 리모델링해 지역의 대표적인 문화복합공간으로 재탄생시켰다. 총 86억원이 투입된 창원복합문화센터는 건축면적 2126.84㎡에 지하1층과 2층 규모다.

창원복합문화센터는 문화카페, 작은도서관, 회의실 등의 공간을 갖추고 있으며 공간재생 디자인 기업인 브라운핸즈가 로스팅·베이커리 강연을 제공한다. 소규모 문화전시회, 스몰웨딩 등의 프로그램도 마련된다. 창원시문화도시지원센터도 입주해 문화도시 지정을 위한 기획과 문화체험 교육프로그램 등을 운영할 계획이다.

김정환 산단공 이사장은 "창원복합문화센터가 근로자와 시민들의 문화·복지·여가 기회를 확대해 삶의 질 향상의 출발점이 되길 기대한다"면서 "앞으로도 산업단지를 기업을 위한 성장터, 근로자들을 위한 희망터, 시민들을 위한 쉼터로 변모시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr