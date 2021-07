우유자조금관리위원회,건강하고 맛있는 ‘밀크어트’ 추천

무더위가 계속되는 여름철 무리하게 체중을 감량하게 되면 건강을 해칠 수 있어 다른 계절보다 더욱 주의를 기울여야 한다.

특히 고온 다습한 여름철 날씨 탓에 체력이 크게 떨어지게 되므로 본인의 몸 상태를 살핀 뒤, 안전하게 다이어트를 해야 한다. 지나친 운동이나 극단적인 식사량 제한은 다이어트를 중도에 포기하기 쉬워 다이어트 실패의 원인이 될 수 있다.

전문가들은 건강한 다이어트에 도움을 주는 식재료로 ‘우유’를 추천했다. GI(Glycemic Index) 지수가 낮은 대표 식품인 ‘우유’는 다이어트 시 부족한 단백질의 보충원이 될 수 있다. 또한 우유 속 칼슘은 지방 축적을 막아주며 지방산은 포만감을 오래 지속시켜 줘 과식을 막아주는 효과도 기대할 수 있다.

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 여름철 건강한 아름다움을 위해 우유를 활용한 다이어트 ‘밀크어트’를 추천한다고 28일 밝혔다. ‘밀크어트’란 우유(Milk)와 다이어트(Diet)의 합성어로, 단순히 체중 감량만 하는 것이 아닌 우유와 함께 균형 잡힌 영양소를 섭취하는 건강한 다이어트를 의미한다.

우유자조금관리위원회는 ‘밀크어트’ 확산을 위해 지난 6월 인기 헬스 트레이너 겸 유튜버 ‘핏블리’과의 협업에 이어 다이어트 및 운동 전문 인플루언서가 진행하는 ‘이밍TV’와 함께했다.

지난 7월 15일, ‘이밍TV’에서는 ‘밀크어트/요요 없이 건강하게 다이어트/일주일 식단 기록’이라는 제목의 영상을 공개했고 일주일 간 직접 ‘밀크어트’에 도전한 다이어트 브이로그를 선보였다. 영상에서는 ‘밀크어트’의 장점과 효과 그 밖에 우유를 활용한 다이어트 레시피 등이 소개됐다.

우유는 단백질, 비타민, 칼슘 등이 풍부한 완전식품인 만큼 다이어트에 필요한 필수영양소를 채우는데 탁월하고 건강한 다이어트를 할 수 있도록 도와준다. 이에 ‘이밍TV’는 밀크어트 챌린지 모습을 생생하게 영상으로 담아 관심 높은 구독자들의 이목을 이끌었다.

뿐만 아니라 영상에서는 밀크어트 기간 동안 평소 식단의 양을 줄이는 대신 우유로 포만감을 유지하고, 우유 섭취를 통해 근육 성장에 필요한 단백질과 피로회복에 좋은 비타민까지 빠르게 보충할 수 있다는 점을 소개했다.

유튜버 ‘이밍’은 일주일간 밀크어트를 진행한 결과, 약 2.1kg의 체중 감량에 성공했다 밝혔고 수치상 체중뿐 아니라 실제 몸도 가볍고 개운해졌다는 후기를 전했다. 또한 다이어트를 하는 중 우유가 주는 포만감이 꽤 오래 지속됐고, 밀크어트를 통한 다이어트는 지치지 않고 꾸준히 이어나가기 쉽다는 장점을 언급했다.

한편, ‘이밍TV’ 채널에서는 오는 29일 ‘밀크어트 챌린지 후속편’이 공개될 예정이다. 일주일간 직접 체험하며 느낀 밀크어트 챌린지만의 노하우를 좀 더 상세하게 담아밀크어트에 대한 Q&A 시간도 가질 예정이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr