김남국 "조국 딸 동창 양심선언…尹, 잘못 인정하고 사죄해야"

"조민, 세미나 참석했다" 조국 딸 고교동창, 입장 번복

[아시아경제 허미담 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 27일 조국 전 법무부 장관 딸 조민씨의 고교 동창 장모씨가 입장을 번복한 것과 관련해 "늦었지만 이제라도 바로잡아준 용기에 감사할 뿐"이라고 했다.

이날 김 의원은 자신의 페이스북에 '단순한 진술 번복이 아닌 양심선언입니다'라는 제목의 글을 올려 "진실이 늦게나마 조금씩 밝혀지고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "어제 조 전 장관과 정경심 교수님의 공판에 출석했던 증인의 양심선언이 있었다. 서울대 공익인권법센터 주최로 열린 동북아시아 사형제도 국제학술회의 세미나 참석 여부를 두고 그렇게 난리였던 결말의 종지부였다"고 했다.

이어 "증인은 '검사님들을 매도하지 말아달라'고 하면서도 집권당에 반대한 세력이 권력 계승을 막느라 이 사달이 벌어졌다고 설명하고 있다"며 "당시 고등학생이었던 증인마저도 해당 수사의 본질과 문제점을 알고 있었던 것"이라고 지적했다.

또 김 의원은 "당시 집권당과 조 전 장관은 검찰개혁을 강력하게 추진했다. 이러한 개혁을 반대하는 동시에 검찰 수사의 최고 책임자로 있던 자는 바로 윤석열 전 검찰총장"이라고 꼬집었다.

그는 "일련의 과정을 살펴보면 윤 전 총장은 검찰총장 재임 시절 검찰의 수사권을 정치적 수단으로 악용했다고 보는 것이 합리적"이라며 "임기도 마무리하지 않은 채 곧바로 대선 출마를 선언한 검찰총장, 당시 고등학생이었던 증인도 눈치챘던 검찰수사의 검은 속내를 총괄 지휘했던 윤 전 총장은 이제라도 잘못을 인정하고 사죄해야 한다"고 목소리를 높였다.

아울러 김 의원은 "윤 전 총장과는 별개로 검찰조직은 당시 수사의 부당함과 과도함 등의 문제점을 인정하고 바로잡기 위한 노력을 해야 한다. 당시 수사 과정에서 지적된 수사권 오남용과 무분별한 피의사실공표 등의 문제점이 재발하지 않도록 살펴봐야 한다"라며 "조금씩 수면 위로 드러나는 진실의 조각들이 재판 과정에서 맞춰지고, 재판을 통해 진실이 밝혀지기를 바란다"고 했다.

앞서 조민씨의 한영외고 유학반 동창인 장 씨는 지난 25일 자신의 페이스북을 통해 "조 씨는 사형제도 세미나를 분명히 참석했다"라며 기존 주장을 번복했다. 앞서 장 씨는 지난해 정경심 교수의 1심 재판에 증인으로 출석해 "조 씨가 당시 세미나에 참석하지 않았다"고 증언한 바 있다.

그는 "세미나 비디오 속 여학생의 정체는 조 씨가 맞다"라며 "제 보복심에 기반을 둔 억측이 진실을 가렸다. 조 씨와 가족분들께 진심으로 사과드린다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr