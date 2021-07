"백화점서 호텔 체험을" 신세계, '레스케이프 객실 팝업' 연다

본점, 30일부터 내달 5일까지

호텔 바우처·굿즈·배스로브 등 판매

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 늘어나는 '호캉스족'을 겨냥해 부티크 호텔 레스케이프와 손잡고 백화점 업계 최초로 호텔 객실을 재현한 체험형 팝업을 선보인다고 28일 밝혔다.

신세계 본점에서 만날 수 있는 이번 팝업은 레스케이프의 침대부터 소파까지 그대로 옮겨온 모습이 특징이다. 오는 30일부터 8월5일까지 1층 아트리움 행사장에서 일주일간 진행되며 객실 바우처부터 호텔 라이프 스타일 상품까지 다양한 아이템을 판매한다.

레스케이프는 프랑스 파리를 모티브로 구현한 국내 최초 프렌치 스타일의 부티크 호텔이다. 해외 여행이 어려운 시기인 만큼, 유럽에 온 듯한 감성을 불러일으키는 곳으로 호캉스족에게 인기다. 레스케이프 객실 바우처를 구매하는 전 고객에게는 코스메틱 트래블 키트 6종과 VIP키트인 스킨·로션·세럼·아이크림·크림·클렌저를 함께 증정한다.

레스케이프 투숙객들의 인기 아이템인 호텔 키 세트(키 2개·홀더·봉투·호텔 펜) 1만2000원, 배스로브 9만9000원, 펫 소파 58만5000원 등을 선보인다. 펫 소파는 3점 한정으로 10% 할인된 가격에 준비했다. 레스케이프 굿즈 상품은 하반기 SSG닷컴과 네이버 라이브커머스를 통해서도 판매할 예정이다.

호캉스는 물론 홈캉스에서 사용할 수 있는 제품들도 1층 아트리움 행사장에서 만날 수 있다. '배쓰프로젝트'는 피부 저자극 인증을 받은 천연입욕제로 전 제품을 국내에서 생산한다. 다양한 컬러로 구성돼 사용 시 욕조에 우주가 펼쳐진 느낌을 주는 배쓰 아트로도 유명하다. 입욕제는 피부를 매끄럽게 해주는 효과와 함께 로맨틱한 분위기 연출도 가능하다. 향기를 통해 그 동안 쌓였던 심신의 피로를 풀어주는데 탁월한 역할을 한다.

대표 상품으로는 파우더형 입욕제 3만원, 버블바 9000원, 아로마오일로만 향취를 올린 바디로션 3만2000원, 바디워시 2만7000원 등이 있다. 이번 행사 기간 중 바디로션·워시 40% 할인, 입욕제 3개 구매 시 1개(정품) 추가 증정, 바디 스프레이 구매 시 여행용 바디 스프레이 2종 증정 등 혜택도 만나 볼 수 있다.

캔들, 화병, 와인잔, 위스키잔도 선보인다. '오레포스'는 스웨덴 왕실 공식 크리스탈웨어 명품 브랜드로 수많은 제품과 컬렉션을 보유하고 있다. 노벨상 공식 글라스웨어, 칼 라거펠트 한정판 등으로 잘 알려져 있으며 전세계 2000여개 프리미엄 부티크에서 최고로 인정받는 브랜드다. 가격은 와인·양주 글래스 2만~12만원대, 인테리어 컬렉션 5만~200만원대 등이다.

이정욱 신세계백화점 본점장은 "올여름 멀리 휴가를 떠나기 어려운 고객을 위해 실내에서 즐기는 다양한 호캉스 및 홈캉스 아이템을 준비했다"며 "앞으로도 고객 라이프스타일을 선도할 수 있는 새로운 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr