이준석 "안철수, 합당 관련 통 큰 합의할 때"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 27일 안철수 국민의당 대표에게 합당과 관련한 담판에 나서줄 것을 요청했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "합당을 하고 싶으면 하겠다는 방향으로 협상을 진행해야 하는거고, 하기 싫으면 오만가지 이야기 다 튀어나온다"면서 "서울시장 보궐선거 당시 지분요구 없다는 말과 대선 불출마 선언으로 시작된 합당 논의는 몇 달사이에 계속 아이템이 늘어났다"고 지적했다.

그는 국민의힘과 국민의당 사이의 합당 관련 논의 의제들을 열거하며 "협상을 하면서 뭔가 계속 튀어나오니 자주 만나자는 말을 하기가 어려워진다"고 밝혔다. 이 대표는 "당명변경 요구에, 29개 당협위원장 공동임명 요구, 시도당 위원장 임명요구, 대선 선출 당헌당규 변경 요구(누구를 위한 것인지도 모르겠습니다.), 당 재정(부채) 승계요구, 사무처 당직자 승계요구, 포괄적 차별금지법 동의요구" 등을 언급했다.

이 대표는 "이제는 안철수 대표께서 (협상 실무단장을 맡았던) 권은희 의원을 물리고 직접 협상 테이블에 나오셔서 말그대로 지도자답게 통큰 합의를 할 때"라면서 "안철수 대표가 현재는 국민의당 당헌당규로 인해 대선출마가 불가능한 상태이지만, 합당을 통해 새로운 당헌당규와 새로운 틀 안에서 대통령 선거에 참여하셨으면 좋겠다는 생각을 한다"고 밝혔다.

