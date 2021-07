기재부, 27~29일 亞 중견공무원 금융정책 연수 비대면 실시

[세종=아시아경제 김현정 기자] 기획재정부가 이달 27~29일 아시아 중견공무원 대상 금융정책 연수를 비대면 방식으로 실시한다.

이 프로그램은 우리나라와 아세안 및 중앙아시아 국가들과의 금융협력 강화를 위해 2006년 시작됐으며, 작년까지 15년간 총 15개국 358명이 연수 과정을 이수했다.

16회째를 맞는 올해에는 10개국 재무부 및 중앙은행의 과장급 공무원 23명이 참가하며, 코로나19 상황을 감안하여 작년과 같이 비대면 온라인 방식으로 전문가 강의 및 토론을 진행한다. 참가국은 캄보디아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 태국, 베트남, 몽골, 키르기스스탄, 카자흐스탄이다.

27일 허경욱 전 OECD 대사의 기조강연(세계 및 아시아의 금융안전망)을 시작으로, 한국은행, 금융감독원, 한국거래소 등 6개 기관에서 우리나라의 금융정책 경험과 금융시스템 노하우를 전할 예정이다. 참석자들이 자국의 금융시스템을 소개하고 역내 금융상황에 대해 토론하는 시간도 가진다.

기재부는 코로나19 상황이 개선되면 다시 대면방식 교육과정을 재개할 예정이다.

