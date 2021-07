바디프랜드, '프리미엄 브랜드지수' 안마의자 6년 연속 1위

최근 5년간 연구개발에만 약 700억원 투자

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2021 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI)' 안마의자 부문에서 6년 연속 1위 브랜드로 선정됐다고 27일 밝혔다.

프리미엄 브랜드지수(KS-PBI)는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 자산 평가 제도다. 약 10만명의 대규모 소비자 조사를 통해 분야별 최고의 가치를 지닌 브랜드를 선정, 시상한다. 바디프랜드는 올해로 안마의자 부문에서 6년 연속 1위를 차지했다. 바디프랜드 관계자는 "매년 경쟁이 심화되는 안마의자 시장에서 기술, 디자인, 품질, 서비스, 고객만족 등 5개 분야에서 추격할 수 없을 정도의 격차를 만들어 온 것이 남다른 경쟁력이 됐고, 새로운 도전을 거듭하며 시장의 성장을 주도한 점이 높은 평가를 받았다"고 설명했다.

실제로 바디프랜드는 새로운 헬스케어 기술 개발을 위해 최근 5년간 연구개발에만 약 700억원을 투자했다. 연구개발은 기술연구소, 디자인연구소, 메디컬R&D센터 등 3대 융합연구 조직을 주축으로 진행되고 있다. 특히 메디컬R&D센터는 전문 의료진이 주축이 돼 안마의자와 건강 사이의 상관관계를 입증하고 새로운 헬스케어 솔루션을 개발 중이다.

고객 서비스에서도 제품 모델과 상관없이 5년 무상 사후관리(A/S)를 제공하는 '5년 책임 프로그램', 업계 최대 규모인 250여 명의 전문 배송인력이 2인 1조로 수행하는 '주문 접수 후 3일 이내 배송 완료' 시스템 등으로 만족도를 높이고 있다. 바디프랜드 관계자는 "앞으로는 AI, 빅데이터, 클라우드 기술 등 다양한 분야와의 융복합을 통해 디지털 헬스케어 로봇 기업으로 발전해가며 브랜드 가치를 높여나갈 것"이라고 했다.

