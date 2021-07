"반려견과 함께 프리미엄 호캉스를" 조선 팰리스, 패키지 출시

조선팰리스, '나이트 아웃 위드 마이 펫' 패키지(사진제공=조선호텔앤리조트). 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 최상급 호텔 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'은 반려견과 도심 속에서 특별한 호캉스를 즐길 수 있도록 '나이트 아웃 위드 마이 펫(Night out with my pet)' 패키지를 올 연말까지 선보인다고 27일 밝혔다.

'나이트 아웃 위드 마이 펫'은 조선 팰리스에서 처음으로 선보이는 펫 패키지다. 펫 전문 브랜드 몰리스, 하울팟, 붐펫 등과 협업해 다양한 혜택을 제공한다.

해당 패키지는 마스터스 룸 또는 마스터스 주니어 스위트 룸 2가지 타입 중 선택할 수 있으며 객실에 펫 용품을 사전 세팅해 준비된다. 프리미엄 반려동물 디자인 브랜드 하울팟의 하울리 하우스, 디팡의 펫 스텝, 독톡 배변판, 아르르 식기가 객실 내 별도로 세팅되며 펫 전문 브랜드 붐펫의 펫드라이룸도 마련된다.

체크인 시 반려견에게 필요한 웰컴 어메니티 5종을 증정한다. 웰컴 어메니티는 흔들어 먹는 반려견 사료 쉨잇(SHAKEAT)의 사료 4종(닭가슴살, 닭간, 오리, 말고기) 중 랜덤 1종, 펫 전용 샴푸 플로리스 클린의 퀸즈가든 샴푸, 프리미엄 반려동물 욕실 브랜드 페스룸의 스펀지 타올과 펫티슈, 하울팟의 펫 전용 토이로 구성된다.

호텔 입장 시에는 반려견 전용 유모차 '미리미리 라이트 유모차' 대여 서비스를 제공한다. 유모차는 팰리스 게이트 입장 시 별도의 예약 없이 대여가 가능하다.

투숙객을 위한 혜택으로는 조선 팰리스 각 식음 업장에서 이용 가능한 10만원 크레딧을 제공한다. 이마트 펫용품 전문점 몰리스의 매장에서 교환 가능한 마이독 스테이크 소고기 큐브 상품권과 3만원 이상 구매 시 사용 가능한 6000원 할인권도 증정한다.

패키지 이용 가격은 마스터스 룸은 55만원부터, 마스터스 주니어 스위트 룸은 75만원부터(반려견 1마리 동반 투숙 기준)다. 펫 추가 시 10만원(10% 세금 별도)이 추가되며 객실당 최대 2마리까지 투숙이 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr





