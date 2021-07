DB손보, 29일부터 휴가철 차량 무상점검 서비스

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 20,493 전일가 55,100 2021.07.27 10:22 장중(20분지연) 관련기사 2분기에도 호실적 기대감…평가 달라진 손보사들DB손해보험, AI양재허브와 업무협약…"AI혁신기업 인슈어테크 지원""폭우 예고된 장마에 손보사들 초긴장…"역대급 피해 재연될 라" close 은 29일부터 8월6일까지 여름 휴가철을 맞아 차량 무상점검 서비스를 실시한다고 27일 밝혔다.

전국 프로미카월드 317개점에서 DB손보 자동차보험을 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

오토케어 서비스 특약 가입고객은 타이어 공기압, 브레이크 오일, 배터리 등 25가지 점검과 실내 살균탈취 서비스, 특약미가입 고객은 12가지 점검과 실내 살균탈취 서비스를 제공한다.

서비스 기간 내에 자동차사고 후 현장출동 서비스를 이용하는 고객을 대상으로 방역마스크(KF94)도 증정한다.

DB손보 관계자는 "여름 휴가철 자기차량 이용 고객이 증가할 것으로 판단해 차량 무상점검 서비스를 제공하기로 했다"며 "교통사고를 예방하고 안전에 대한 사회적 관심을 높이는 것과 동시에 서비스 제공 시 상시 마스크 착용, 고객용 손소독제 추가비치 등을 통해 혹시 모를 코로나19 전파 예방에도 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

