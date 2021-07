국토부, 28일 LH 조직 개편안 온라인 공청회 개최

견제와 균형, 정책 여건 변화 대응 등을 위한 개편안 논의

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 한국토지주택공사(LH) 혁신을 위한 조직 개편안에 대한 다양한 의견 수렴을 위해 오는 28일 오후 2시 온라인 공청회를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 공청회에서 논의될 LH 조직 개편은 지난달 7일 발표한 LH혁신방안의 일환으로 추진되는 것이다. 정부는 LH 조직에 대한 견제와 균형(Check & Balance) 회복과 장래 주거복지 수요 증가 등 정책 여건 변화에 차질없이 대응하기 위해 최선의 조직 개편안을 조속히 마련할 계획이다.

이날 공청회에서는 국토부 토지정책과장이 LH 조직 개편의 기본 방향과 혁신방안 발표 당시 제시한 각 대안별 검토 내용을 발표하고, 관계 전문가들이 공청회 현장에 참석해 조직 개편에 대한다양한 의견을 제시할 예정이다.

국토부는 이번 공청회에서 제시된 의견을 감안해 조속한시일 내 LH 조직 개편안을 확정하고, 관련 법안이 정기 국회에서 논의될 수 있도록 할 계획이다.

