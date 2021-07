'신상마켓' 운영사 딜리셔스, 장홍석 공동대표 선임

"동대문 패션 생태계 글로벌로 확장, 연결하는 데 주력"

[아시아경제 김철현 기자] 패션 도소매 스타트업 딜리셔스(대표 김준호)는 글로벌 패션 플랫폼으로 도약하기 위해 임원 인사를 단행했다고 27일 밝혔다. 이번 인사에서 장홍석 부대표가 공동대표로 승진함에 따라 장 공동대표는 김준호 대표와 딜리셔스를 함께 총괄하게 됐다.

장 공동대표는 네이버, 쿠팡, 마이리얼트립을 거쳐 지난해 3월 최고제품책임자(CPO)로 딜리셔스에 합류했다. 그해 11월 부대표로 승진, 제품과 조직문화를 총괄하며 신규 서비스의 기획, 디자인, 팀 빌딩을 주도했다. 특히 동대문 시장에 간편결제와 신규 광고 시스템을 도입하고 풀필먼트 서비스를 확장하며 신상마켓의 빠른 성장세를 이끌었다는 평가를 받는다.

딜리셔스는 이번 장 공동대표 선임을 통해 패션 도소매 고객과의 상생을 바탕으로 신상마켓, 딜리버드, 신규 글로벌 서비스의 경쟁력을 더욱 높여갈 계획이다. 김준호 대표는 "신상마켓이 가진 잠재력을 극대화해 글로벌까지 동대문 생태계를 확장하고 연결할 계획"이라며 "내부적으로는 주도적이고 자율적으로 일하는 조직문화를 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.

