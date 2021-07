"한여름에 추석 준비?" … 대형마트, 29일부터 선물세트 예약 판매

롯데마트, 코로나19 장기화로 고가 선물 작년보다 15% 늘려

[아시아경제 조인경 기자] 작년보다 열흘 가량 빨라진 추석을 앞두고 대형마트가 선물세트 예약 판매에 들어간다.

롯데마트는 오는 29일부터 9월8일까지 전 점포와 롯데마트몰에서 추석 선물세트 예약 판매를 진행한다고 27일 밝혔다. 예약 대상 품목은 작년 추석보다 20% 가량 늘어난 900여개다.

롯데마트는 코로나19 장기화 속에 고가의 선물세트 수요가 클 것으로 보고 프리미엄 선물세트를 작년보다 15% 늘렸다. 친환경 트렌드를 반영해 전 패키지를 종이로 제작한 선물세트부터 비건 트렌드에 맞춘 상품까지 종류도 다양화했다.

예약 구매 시 행사카드로 결제하면 최대 150만원의 상품권과 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스도 이날부터 추석 선물세트 예약 판매를 시작한다. 대면·비대면 명절을 모두 고려해 직접 전하거나 배송하기에 부족함이 없으면서 합리적인 가격을 갖춘 실속형 선물 세트부터 프리미엄 세트까지 고객들의 선택의 폭을 넓힌 478종의 상품을 구성했다는 게 홈플러스의 설명이다.

행사카드로 결제하는 고객과 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 최대 50% 할인하고, 구매 금액별로 최대 150만원의 상품권 또는 즉시할인 혜택도 제공한다.

농협 하나로마트도 다음달 2일부터 9월5일까지 추석 선물세트 사전예약을 받는다. 행사카드 결세 시 최대 39% 할인된 가격에 구매할 수 있고, 구매금액에 따라 농산물 상품권을 최대 300만원까지 받을 수 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr