SKT, 삼성 신형 LTE 노트북 '갤럭시 북 고' 판매

온라인몰·전국 T월드서 판매

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 27일부터 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 오프라인 매장 T월드를 통해 50만원대로 만나는 실속형 LTE 노트북 삼성 ‘갤럭시 북 고’를 판매한다고 밝혔다.

신제품 갤럭시 북 고는 ▲LTE 지원 ▲14인치 FHD화면 ▲14.9mm의 얇은 두께 ▲최대 18시간 사용 가능 배터리 등을 갖춘 휴대에 최적화된 노트북으로, 출고가는 58만9600원이다.

SKT는 T다이렉트샵을 통해 갤럭시 북 고를 구매하는 고객들을 위해 ▲QCY T 11 무선 블루투스 이어폰 ▲미니언즈 블루투스 스피커 ▲넥밴드 선풍기·탁상용 무선 선풍기 ▲태블릿·노트북 거치대 등 경품을 준비했다.

또한 SKT는 삼성과 함께 갤럭시 북 고 론칭 이벤트도 진행한다. 내달 10일까지 이벤트 기간 제품을 구매한 고객은 삼성 멤버스앱을 통해 ▲블루투스 마우스 ▲디즈니 스티커3종 ▲위글위글 노트북 파우치 등을 신청할 수 있다.

SK텔레콤은 ‘S존(삼성 체험존)’이 설치된 전국의 약 1100개 T월드 매장에 제품을 비치, 구매 전 고객들이 체험할 수 있도록 준비했다.

