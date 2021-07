2분기 GDP 성장률 0.7%…민간소비, 12년 만에 최고(상보)

한은, 27일 '2021년 2분기 실질 국내총생산(GDP)' 속보 발표

수출 2.0%↓·수입 2.8%↑

[아시아경제 김은별 기자, 장세희 기자]올해 2분기 한국 경제가 0.7% 성장하면서 상반기 내내 경기회복 흐름을 이어갔다. 4분기 연속 플러스 성장이다. 다만 코로나19 델타변이 확산이 좀처럼 잡히지 않고 있어, 3분기 성장률은 장담할 수 없는 상황이다.

한국은행이 27일 발표한 '2021년 2분기 실질 국내총생산(GDP)' 속보치에 따르면 올 4~6월 실질 GDP는 475조7625억원으로 전분기 대비 0.7% 늘었다. 실질 GDP는 코로나19 영향으로 지난해 1분기 -1.3%, 2분기 -3.2% 등 역성장했지만 작년 3분기에 2.2%로 플러스 전환한 후 4분기째 성장세를 이어갔다. 앞서 한은은 2~4분기 GDP 성장률이 0.6%씩만 기록하면 연간 4.0% 성장이 가능하다고 밝힌 바 있다.

2분기 GDP가 늘어난 데에는 민간소비와 정부소비가 크게 기여했다. 민간소비는 준내구재(의류 등)와 서비스(오락문화, 음식숙박 등) 등이 늘어 3.5% 증가했고, 정부소비는 건강보험급여비 지출을 중심으로 3.9% 증가했다. 민간소비는 2009년 2분기(3.6%) 이후, 정부소비는 1987년 2분기(4.2%) 이후 최대폭 성장이다.

건설투자는 건물건설과 토목건설이 모두 줄어 2.5% 감소했고, 설비투자는 운송장비를 중심으로 0.6% 증가했다.

수출은 자동차, 액정표시장치(LCD) 등을 중심으로 2.0% 감소했고, 수입은 1차 금속 제품, 화학제품 등이 늘어 2.8% 증가했다.

경제활동별 GDP를 보면 제조업과 건설업은 감소 전환했으나, 서비스업의 증가폭이 확대됐다.

제조업은 운송장비 등이 줄어 1.2% 감소했으며, 건설업도 토목건설을 중심으로 1.4% 감소했다. 농림어업과 전기가스수도사업은 각각 13.6%, 3.5% 감소했다. 반면 서비스업은 운수업, 문화 및 기타 서비스업 등이 늘어 1.9% 증가했다.

한편 실질 국내총소득(GDI)는 교역조건 악화로 0.6% 감소해 GDP 성장률(0.7%)을 하회했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr