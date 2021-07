이마트24, 최정·추신수 이름 딴 '최신맥주 골든에일' 출시

야구 수제맥주 3종 라인업 완성

[아시아경제 조인경 기자] 편의점 이마트24가 지난 22일 야구단 SSG랜더스를 모티브로 한 수제맥주 'SSG랜더스 라거' '슈퍼스타즈 페일에일'을 출시한 데 이어 오는 29일 '최신맥주 골든에일'을 선보인다고 27일 밝혔다.

최신맥주 골든에일이라는 이름은 팬들이 SSG랜더스의 최정·추신수·로맥·최주환 선수의 이름을 한 글자씩 조합해 부르는 애정이 담긴 별명에서 따왔다. 500㎖ 캔맥주로 알코올 함유량은 4.9%이며, 깊이 있는 시트러스향과 부드러운 목 넘김이 특징이다.

제조는 오비맥주 양조기술연구소의 기술력을 바탕으로 다양한 수제맥주를 생산하는 KBC에서 담당한다.

최신맥주 골든에일 역시 앞서 출시된 야구맥주와 동일하게 캔 양쪽을 각기 다른 디자인으로 꾸몄다. 한쪽엔 SSG랜더스 야구단 선수들의 역동적인 모습을 이미지화하고, 다른 한쪽은 최신맥주 로고를 담았다. 팬들이 지어준 별명을 맥주로 담은 만큼 캔 윗부분에는 '시원하게 넘겨버려'라는 문구를 넣어 홈런을 연상하도록 했다.

이마트24는 야구맥주 3종 출시를 기념해 이달 말까지 이들 맥주 4캔을 1만원에, 도쿄올림픽이 이어지는 다음달 1~8일까지 4캔을 9000원에 판매한다.

김지웅 이마트24 일반식품팀장은 "최신맥주 골든에일 출시로 SSG랜더스 라거, 슈퍼스타즈 페일에일로 이어지는 야구맥주 라인업이 완성됐다"며 "이들 수제맥주 3종이 각기 다른 풍미와 위트 있는 디자인으로 다양한 고객들의 취향을 만족시키길 기대한다"고 말했다.

