[아시아경제 이민우 기자] 현대사료 현대사료 016790 | 코스닥 증권정보 현재가 16,400 전일대비 50 등락률 +0.31% 거래량 14,092 전일가 16,350 2021.07.26 15:17 장중(20분지연) 관련기사 현대사료, 거래처에 150억원 규모 채무보증 결정현대사료, 김종웅 대표이사 체제로 변경현대사료, 사료 테마 상승세에 7.61% ↑ close 는 거래처 중 다비캐피탈에서 대출 받은 기업에 50억원 규모의 채부보증을 결정했다고 26일 공시했다. 회사 측은 "기존 채무 보증의 변경 및 연장 건"이라고 설명했다.

