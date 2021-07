[아시아경제 이민우 기자] 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 6,910 전일대비 10 등락률 +0.14% 거래량 338,742 전일가 6,900 2021.07.26 15:19 장중(20분지연) 관련기사 빅텍, 한화시스템과 49억 규모 통신충전기 세트 공급계약‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제빅텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.81% close 은 '고속차단 기능을 가지는 단락보호회로' 특허를 취득했다고 26일 공시했다. 이 특허 기술을 통해 전원공급장치 성능 개선, 신뢰성·안정성 향상 및 경쟁우위를 확보한다는 계획이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr