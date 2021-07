[아시아경제 이민우 기자] 알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 300 등락률 +2.80% 거래량 95,965 전일가 10,700 2021.07.26 13:44 장중(20분지연) 관련기사 알에스오토메이션, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 10.55% ↑알에스오토메이션, 자사주 23만주 취득 결정알에스오토메이션, 산자부 '전자부품산업 핵심기술개발' 사업 선정 close 은 2억원 상당의 자사 보통주 1만9000주를 장내 직접 취득하기로 결정했다고 26일 공시했다. 주가 안정을 통한 주주가치 제고 및 임직원 보상재원을 마련하기 위해서다. 취득 예상 기간은 오는 27일부터 다음달 6일까지다.

