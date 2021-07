[아시아경제 이민우 기자] 리드코프 리드코프 012700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,270 전일대비 110 등락률 -1.17% 거래량 139,917 전일가 9,380 2021.07.26 13:48 장중(20분지연) 관련기사 리드코프, 1Q 영업익 162억…전년比 12%↑리드코프, 사업 다각화…"투자사 비에스렌탈, 금호타이어와 타이어 렌탈 서비스 출시"리드코프, 상반기 영업익 289억원으로 전년比 14% 증가…"하반기 렌탈사업 성장 기대" close 는 보통주 1주당 300원의 중간 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다. 시가배당율은 2.8%, 배당금총액은 약 77억원이다. 배당기준일은 지난달 30일이며 다음달 11일 지급될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr