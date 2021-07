"꿀잠으로 여행 피로 날린다" 코오롱 계열 호텔·리조트, '숙면 특화 패키지'

독일 수면 전문 브랜드 엠마 매트리스와 협업

숙면 위한 특별 객실 조성

경주 코오롱호텔, 마우나오션리조트 등 4개 호텔&리조트 참여

안대, 티백, 필로우 스프레이 등 숙면 키트 선착순 증정

[아시아경제 김유리 기자] 코오롱 계열 호텔&리조트는 독일 수면 전문 브랜드 엠마 매트리스와 협업해 숙면을 도와주는 제품으로 객실을 꾸민 '엠마 매트리스와 함께하는 숙면 패키지'를 선보였다고 26일 밝혔다.

숙면 패키지 객실엔 엠마의 오리지널 매트리스와 개인별 맞춤 베개인 엠마 DIY 필로우를 비치, 개인 수면 습관이나 취향에 따라 편안한 수면을 할 수 있도록 했다. 숙면 패키지 객실을 이용하는 고객에게는 수면 안대와 숙면을 도와주는 티, 필로우 스프레이 등으로 구성된 숙면 키트를 선착순 증정한다.

코오롱 계열 호텔&리조트 담당자는 "개인의 수면 습관이나 취향에 따라 수면 환경을 만들 수 있어 온전히 쉬어 가는 시간을 보낼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

엠마 매트리스와 함께하는 숙면 패키지는 올 연말까지 경주의 코오롱호텔과 마우나오션리조트, 부산 코오롱 씨클라우드 호텔, 서울 호텔 포코 성수 등 전국의 4개 코오롱 계열 호텔과 리조트에서 진행된다. 패키지에 대한 자세한 정보는 각 호텔별 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 '엠마'는 독일 수면 전문 브랜드로 브랜드를 선보인지 5년여 만에 전세계에서 200만개 이상 제품 판매를 기록했다. 독일, 프랑스, 영국 등에서 매트리스 관련 우수 제품으로 선정되기도 했다. 엠마 매트리스는 고탄성 메모리폼과 알레르기원을 감소시키는 퓨로텍스커버를 사용하고 라돈 테스트 합격 및 친환경 인증을 받았다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr