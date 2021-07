윤석열에 10만원 쏜 김부선 "난생처음 후원…기분 좋다"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 경기지사를 향해 공세를 쏟아내고 있는 배우 김부선이 윤석열 전 검찰총장에 대한 지지를 공개적으로 드러냈다.

김씨는 26일 자신의 페이스북에 윤 전 총장에게 10만원을 후원한 입금 내역을 공개했다. 야권 대선주자인 윤 전 총장은 이날부터 정치후원금 모금을 시작했다.

김씨는 "그 길을 가지 않는다면 더 편한 인생일 텐데, 비바람 길을 걷는 거라 안타깝다"며 "무엇보다 그의 올곧은 소신을 믿는다"고 적었다.

또 "난생처음 정치인 후원금을 쐈다. 야 기분좋다"라는 댓글을 남기기도 했다.

한편, 김씨는 이 지사와 과거 연인관계였으며, 지난 2007년부터 1년이 넘게 교제했었다고 주장하고 있다. 또 지난 2018년에는 이 지사 신체 특정 부위에 '점'이 있다는 주장을 하기도 했다.

이 지사는 신체에 점이 없다는 것을 밝히기 위해 경기도 수원에 있는 아주대 병원에서 신체 검증을 받기도 했으며, 김씨 주장에 대해선 "근거 없는 루머"라고 맞서고 있다.

