최대 15%할인쿠폰 지급

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 자체 라이브커머스 채널 티비온(TVON)을 통해 '집콕특집' 식품 라이브 방송을 진행한다고 26일 밝혔다.

이날 오전 11시부터 1시간 동안 열리는 이번 '집콕특집' 식품 라이브 방송에서 티몬은 풀무원, 매그넘, 티아시아 등 주요 식품브랜드의 인기 제품을 특별 판매한다. 상품별 최대 15% 할인쿠폰과 특별 사은품까지 제공한다. 방송 중 3개 상품을 모두 구매할 경우 1000원 적립금도 지급한다.

식품 상품에 대한 소비자들의 니즈가 커짐에 따라 앞으로 티몬은 정규방송을 편성해 소비자들과 실시간 소통할 계획이다. 티몬 관계자는 "상품에 대한 정보는 물론 맛과 조리방법 등을 상세하게 설명하고 특별한 가격에 선보일 수 있도록 준비할 것"이라고 말했다.

