윤석열 '국민캠프' 재정비…野 전직 의원들 합류

[아시아경제 금보령 기자] 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 캠프가 '국민캠프'라는 이름으로 재정비를 마쳤다. 특히 야당 전직 의원들이 다수 합류하면서 주목을 받고 있다.

윤 전 총장 캠프 대변인을 새로 맡은 김병민 전 국민의힘 비상대책위원은 25일 국회에서 기자회견을 열고 "윤석열 후보의 선거캠프 공식 명칭은 '국민 캠프'"라고 밝혔다.

김 대변인은 "정권 교체를 염원하는 국민의 뜻을 모아, 국민의 상식이 통용되는 나라를 만들기 위해 모두가 함께 참여하는 '국민의 선거캠프'를 만들고자 한다"고 설명했다.

상근 정무특보에는 이학재 전 의원, 상근 정무보좌역에 함경우 전 국민의힘 조직부총장, 상근 대외협력특보에 김경진 전 의원, 청년특보에 장예찬 씨가 각각 선임됐다.

대변인 체제는 기존의 이상록 대변인에 이두아 전 의원과 윤희석 전 국민의힘 대변인까지 더해져 총 4인으로 구성됐다.

이와 함께 신지호 전 의원이 캠프 종합상황실의 총괄부실장으로, 박민식 전 의원이 기획실장으로 활동한다.

박민식·신지호·이두아·이학재 전 의원은 국민의힘 전신 정당, 김경진 전 의원은 국민의당 전신 정당에 속했던 전직 의원들이다.

김 대변인은 "국민캠프에는 국민의힘의 구성원도 있고, 과거 국민의당에 몸을 담았던 인사도, 또 정당에 소속되어 있지 않은 인사에 이르기까지 정권 교체를 염원하는 국민이라면 누구나 함께 할 수 있도록 공간을 크게 열어뒀다"고 말했다.

