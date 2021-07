이재명, “망국적 지역주의 조장, 캠프 자중하길” 이낙연 저격

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 이재명 경기도지사는 25일 ‘백제 논란’과 관련, 이낙연 전 더불어민주당 대표에게 “'이재명이 지역주의 조장했다'는 가짜뉴스를 퍼트리며 망국적 지역주의를 조장한 캠프관계자를 문책하고 자중시켜 주시기를 바란다”고 했다. 사실상 이 전 대표를 겨냥한 셈이다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 “후보님 캠프 관계자들이 극단적 네거티브를 하고 있다. 하지도 않은 말을 지어내 '이재명이 인터뷰에서 지역주의 발언을 했다'고 공격하고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 지난 22일 언론 인터뷰에서 지난해 7월 30일 이 전 대표와 만나 “한반도 5000년 역사에서 백제가 주체가 돼 한반도를 통합한 때가 한 번도 없었다. (이 전 대표가) 나가서 이긴다면 역사”라고 말했다고 전했다.

이에 이 전 대표 캠프에서는 “이재명 후보는 ‘이낙연 후보의 약점은 호남’, ‘호남 불가론’을 내세우는 것이냐”라고 비판했다.

이 지사는 이에 대해 “당시 이 전 대표는 전국적으로 고르게 압도적 1위였다. 제가 이기는 것보다 이 전 대표가 이기는 것이 더 낫다고 생각했고, 그래서 한반도 역사 최초의 호남중심 대통합을 이루시고 망국적 지역주의를 끝내주십사고 말씀 드린 거 기억나시지 않느냐”며 되물었다.

이 지사의 선거대책위도 이날 국회에서 기자회견을 열고 이 전 대표에게 이재명 후보 및 국민에게 사과하고 캠프 대변인에 대해 조치할 것 등을 요구했다.

