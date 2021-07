수은, 차세대 모빌리티 분야에 1000억원 출자

차세대 동력장치 등 9개 분야

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 차세대 모빌리티 분야를 육성하기 위해 1000억원 규모의 출자사업에 나선다고 25일 밝혔다.

수은의 이번 투자 결정은 미래차 중심으로 자동차 패러다임을 신속히 전환하고 민간 주도의 우주개발 생태계 조성을 위한 투자 마중물을 제공하기 위해 이뤄졌다.

1000억원 규모의 수은 출자금은 전기·수소·자율주행차, 도심항공모빌리티(UAM), 친환경선박, 항공우주 등 K-뉴딜과 연관된 차세대 모빌리티 분야에 집중 투자될 예정이다. 최종적인 펀드 조성 규모는 4000억원 이상이다.

수은은 정부의 K-뉴딜 정책에 부응하고 운용사의 차세대 모빌리티 분야 투자 극대화를 유도하기 위해 인센티브를 제공한다. 특히 운용사가 수은 출자금액의 1.5배 이상을 차세대 모빌리티 분야에 투자토록 약정하는 대신 이를 초과해 투자할 경우 수은에 귀속되는 기준수익률의 일부를 운용사에 인센티브로 제공할 방침이다.

방문규 수은 행장은 “기존 내연기관으로 대표되는 자동차 산업이 정보통신(ICT) 등 첨단산업과 융복합하며 친환경·지능화 등 서비스 중심의 패러다임으로 변화되고 있다"며 “우리 기업이 관련 부품·소재 및 전·후방 산업으로 빠르게 전환해 시장을 선점할 수 있도록 기술개발, 설비투자 등에 필요한 중장기적인 자금을 지원하겠다”고 말했다.

수은의 차세대 모빌리티 펀드 출자사업은 지난 23일 수은 홈페이지에 공고됐다. 운용사 선정 후 기획재정부 장관의 승인 절차를 거쳐 하반기 중 최종 펀드 결성을 목표로 하고 있다.

