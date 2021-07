[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 여성복 브랜드 ‘타임’이 가을을 앞두고 새로운 스포츠 라인'타임 1993 클럽'을 출시했다고 25일 밝혔다.

이번에 출시되는 ‘타임 1993 클럽’은 타임의 ‘럭셔리 레저라인’으로, 골프, 승마 등 다양한 레저 활동에 어울리는 디자인으로 제작됐다. 니트·팬츠·아우터·액세서리 등 다양한 품목이 출시되며, 생활 방수·건조 등 레저 활동에 유용한 기능이 적용됐다.

‘타임 1993 클럽’은 자체 온라인몰 ‘더한섬닷컴’과 오프라인 매장에서 동시에 판매된다.

