학습공백 채우는 여름방학 홈스쿨링 ‘눈길’

안전한 환경에서 체계적 기초학력 향상 효과

[아시아경제 김희윤 기자] 여름방학 중 학원가 집단감염이 끊이지 않으면서 학습결손, 돌봄 공백 우려로 학부모들의 근심이 깊어지는 가운데 언택트 학습에 대한 관심이 높아지고 있다.

25일 업계에 따르면 방학 중 학습 공백을 줄이기 위한 학부모들의 부담을 줄이고 집에서 안전하고 체계적으로 기초학력을 키울 수 있는 홈스쿨링 수요가 높아지고 있다. 이에 교육업계는 다양한 홈스쿨링 프로그램을 잇따라 선보이고 있다.

문해력 향상 돕는 ‘대교 눈높이창의독서’

책보다 디지털 기기와 동영상 매체에 익숙한 학생들의 문해력 저하가 심화되면서 문해력을 기르기 위한 독서 교육 프로그램이 인기를 끌고 있다. 문해력은 글을 읽고 이해하는 능력으로 전 학년, 전 과목 학습에 있어 핵심적인 기초 역량으로 꼽힌다.

교육 기업 대교의 정기구독 독서 프로그램 ‘눈높이창의독서’는 올바른 독서 습관을 형성하고 창의적 사고를 키우기 위한 도서 제공으로 아이들과 학부모에게 큰 호응을 얻고 있다.

2010년 출시한 ‘눈높이창의독서’는 유아부터 초·중학생까지 연령별 총 12단계로 구성됐다. 독서교육 전문가들이 선정한 국내외 유명 우수 도서와 유아 누리과정 및 초등 교과과정과 연계한 도서를 맞춤 제공해 아이들의 독서 학습을 돕는다.

특히 자사에서 출간한 도서만 제공하는 타 프로그램과 달리 100여 개가 넘는 출판사 도서들로 커리큘럼을 구성한 것이 특징이다. 정기구독을 신청하면 매월 다양한 주제의 도서 4권과 체계적인 독서활동을 도와주는 워크북 1권이 배송된다.

수학 기초 다지는 ‘와이즈캠프 판다수학’

수학 국정 교과서 발행사 비상교육의 와이즈캠프는 수학에 필요한 사고력을 키우기 위한 학습 콘텐츠로 눈길을 끌고 있다. 와이즈캠프의 대표 프리미엄 학습 콘텐츠 ‘판다수학’은 기초부터 심화과정까지 수준별로 꼼꼼하게 학습할 수 있으며 연산과 기본(개념·유형), 발전(문장제·실력평가), 심화(사고력·최상위) 과정 학습을 통해 전 학년 수학 문제를 마스터할 수 있게 구성했다.

빠르고 정확한 연산실력 기를 수 있도록 돕는 연산판다는 교과 개념까지 한 번에 잡는 연산학습이며 기본인 개념판다와 유형판다에선 교과 기본기부터 잡을 428개의 개념 강의와 1100개의 대표 유형의 문제풀이 학습이 가능하다.

문장제판다는 발전 단계로 다양한 유형의 문제를 연습할 수 있는 커리큘럼으로 문제해결력 상승, 복합 유형의 시험 대비 학습이 가능하며 사고력·최상위판다는 사고력 수학 쪽에서 최상위 교재 팩토수학 교재 연계한 강의를 제공한다. 최고난이도 문제풀이를 통해 수학 최상위권 도전을 위한 학습도 할 수 있다.

1:1 맞춤 학습 제공 금성출판사 '매쓰클라우드'

금성출판사의 매쓰클라우드(MathCloud)는 일주일 무제한 무료체험 서비스를 제공한다. 매쓰클라우드는 50여년 교육노하우를 보유한 금성출판사가 선보이는 AI수학학습 프로그램으로 문제집 1000권, 문제 10만 문항, 개념 1200여개와 맞먹는 방대한 데이터를 보유하고 있는 것이 특징이다.

또한 데이터를 기반으로 AI가 개인별 1:1 맞춤 학습을 제공한다. 매쓰클라우드의 대표적인 서비스 중 하나인 ‘구름수학사전’은 모르는 개념을 검색하면 해당 개념은 물론 연관 개념과 관련된 동영상 강의가 제공돼 체계적인 학습이 가능하다. 학습 중 실시간으로 정리되는 자동오답정리 시스템으로 오답문제와 오답변형 문제까지 풀어보며 취약점을 완벽하게 보완할 수 있다.

금성출판사 관계자는 "여름방학을 맞아 진행하는 무료체험 이벤트는 초4~중3 중 1개 학년을 선택해 일주일 동안 무료로 체험할 수 있다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr