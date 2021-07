속보[아시아경제 류태민 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 24일 0시 기준 백신 신규접종자가 14만562명을 기록해 총 1686만4368명에 대한 1차 접종을 완료했다고 밝혔다. 1차 접종률은 32.8%다.

접종 완료자(2차 접종자)는 전일대비 4만9716명이 늘어난 684만7556명으로 접종률은 13.3%를 기록했다.

