"무더위에 줄서지 마세요" 롯데百, 전국 맛집 '온라인 디저트 기획전'

롯데百, 7월 디저트 온라인 매출 전년 대비 108% ↑

28일~내달 6일, 롯데ON서 전국 유명 디저트 맛집 기획전

'춘천 감자밭'부터 '나리꼬모', '도제식빵'까지

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 오는 28일부터 SNS 에서 유명한 전국 디저트 맛집들과 손잡고 '온라인 디저트 기획전'을 선보인다고 25일 밝혔다.

롯데백화점은 코로나19와 폭염으로 '집콕' 생활이 늘면서 온라인으로 디저트를 구매하는 고객 수요가 증가하고 있다고 밝혔다. 먼 지역까지 방문하거나 직접 줄서서 기다리지 않아도 집에서 편하고 안전하게 전국 맛집의 디저트들을 즐길 수 있기 때문이다.

올 상반기 롯데백화점의 온라인 디저트 매출은 전년 동기 대비 95% 신장했다. 폭염까지 더해진 7월(1~22일)에는 108% 급증했다.

롯데백화점은 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 집에서 휴가를 보낼 '홈캉스족'을 위해 오는 28일부터 8월6일까지 롯데온(ON)에서 '온라인 디저트 기획전'을 진행한다. 이번 기획전에서는 SNS에서 유명한 전국 디저트 맛집 중 롯데백화점에서 엄선한 강원 춘천의 '춘천 감자밭', 대구의 '나리꼬모', 경기 판교의 '도제식빵'에서 가장 인기 있는 10가지 메뉴를 할인된 가격으로 한정 수량 판매한다.

청년 농부가 직접 운영하며 전국적으로 '감자빵' 열풍을 일으킨 '춘천 감자밭'의 경우 대표 메뉴 '감자빵'은 물론, 옥수수가 톡톡 씹히는 식감으로 최근 인기를 끌고 있는 '옥수수빵'도 함께 선보인다. '디저트 기획전'에서 4만원 이상 구매시 신청자에 한해 L.POINT를 최대 5% 적립해주는 이벤트도 함께 진행한다.

한편 올 상반기 온라인 디저트 매출의 41%를 MZ세대가 구매한 점을 감안, 유튜브채널 '오떼르 Hauteur the day'를 통해 이번 기획전을 알린다. '오떼르'는 MZ세대를 타깃으로 롯데백화점에서 지난 2월 신규 출시한 유튜브 웹예능이다. 이달의 소녀 츄를 주인공으로 공주 콘셉트의 부캐릭터를 활용, '오떼르'라는 공주의 자격을 얻기 위해 다양한 미션을 수행하는 내용을 담아 매주 수요일 새로운 에피소드를 공개한다. 오는 28일과 8월4일에 공개되는 에피소드에서는 츄가 기획전에서 판매하는 디저트들을 직접 맛보고 평가한다.

최형모 롯데백화점 F&B팀장은 "코로나19와 폭염으로 외출이 어려운 상황이 장기간 지속되면서 오프라인뿐만 아니라 온라인에도 유명 맛집을 유치하기 위해 노력하고 있다"며 "이번 디저트 기획전이 멀리 휴가를 떠나지 못하는 고객들에게 조금이나마 달콤한 위안이 되었으면 한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr