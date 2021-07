"단 일주일, 하루 2000세트만" 쓱닷컴 새벽배송, '뱅앤베이커스 에그타르트' 판매

26일부터 8월 4일까지 새벽배송으로 단독 판매

팬덤 업고 SNS서 화제, 29일 새벽배송부터 8월5일까지 선택해 수령

에그타르트 1박스+티 드링크 2종 1만4800원…2030 유입 기대

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 오는 26일부터 다음달 4일까지 '뱅앤베이커스'의 에그타르트와 티 드링크를 묶은 기획세트를 새벽배송으로 단독 판매한다고 25일 밝혔다.

이 기획세트는 매일 2000개 한정수량으로 에그타르트 1박스와 티 드링크 2종을 합쳐 1만4800원에 판매된다. 상품을 주문한 고객은 오는 29일부터 다음 달 5일까지 배송 휴무일인 1일을 제외한 일주일 동안 새벽배송으로 받아볼 수 있다.

뱅앤베이커스 에그타르트는 정통 포르투갈 방식으로 만들어 겉은 바삭하고 속은 부드러우면서 촉촉한 본연의 맛을 최대한 살려낸 것이 특징이다. 1박스에 오리지널 맛 2개와 애플시나몬 맛 1개, 단팥호두 맛 1개가 들어 있다. 함께 판매되는 프리미엄 침출차인 티 드링크도 에그타르트와 함께 곁들이기에 좋은 '팝그레이(오렌지 얼그레이 맛)'와 '사운드 허브(레몬 그라스 맛)' 두 가지다.

쓱닷컴은 이번 특별 판매를 통해 상품력 강화는 물론 이를 구매하려는 2030 고객의 유입 증가도 꾀할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

'뱅앤베이커스'는 '하이브(HYBE)'에서 지난해 상표 출원한 베이커리 브랜드다. 이후 SPC삼립과 함께 에그타르트 상품을 공동 개발해 오프라인 판매처인 '하이브 인사이트(HYBE INSIGHT)'에서만 판매하고 있다. 이 상품은 두터운 팬층의 지지와 구매처의 희소성이 맞물려 SNS에서 이미 화제가 된 바 있다.

한편 쓱닷컴은 이번 뱅앤베이커스 에그타르트와 티 드링크 기획세트 특별 판매를 기념해 경품 이벤트도 진행할 계획이다. 해당 상품을 구매하고 인스타그램 등 사회 관계망 서비스에서 이를 인증한 고객을 추첨해 하이브 인사이트 티켓과 스타벅스 쿠폰을 증정한다.

홍준표 SSG닷컴 MD전략팀장은 "오프라인 판매처에 가야만 살 수 있는 에그타르트를 집에서도 편리하게 받아볼 수 있다는 점에서 새벽배송 신규 고객 유입도 기대된다"며 "화제성이 높은 상품을 지속 입점시켜 차별화된 상품경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr