오후 6시까지 서울서 408명 확진…전날보다 36명 적어

[아시아경제 이정윤 기자] 서울시가 23일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울에서 코로나19 신규 확진자 수가 408명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 같은 시간대로 비교해 전날 444명보다는 36명, 지난 16일 491명보다는 83명 적다. 하루 전체 확진자 수는 22일 520명, 16일 562명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 말부터 300명대로 올라선 뒤 이달 들어 6일 583명, 13일 638명 등 최다 기록을 2차례 경신했다. 이달 8일부터 22일까지 하루 평균 확진자 수는 506명이며, 하루 평균 검사 인원은 6만8164명, 평균 확진율은 0.7% 수준이었다. 22일 검사인원은 6만9543명으로, 21일 7만2452명보다는 3000명가량 적었다.

이날 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 408명 중 해외 유입은 4명이었고, 나머지 404명은 국내 감염이었다.

이 시각 기준 서울의 누적 확진자 수는 6만1071명으로 잠정 집계됐다.

