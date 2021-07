어제 하루 신규 확진자 최다 19명

2020 도쿄올림픽이 코로나19로 몸살을 앓고 있다. 개막하기도 전에 확진자 106명이 발생했다. 도쿄올림픽 조직위원회는 해외에서 온 선수 세 명 등 대회 참가자 열아홉 명이 코로나19에 감염됐다고 23일 발표했다. 이는 감염 상황을 집계·발표한 지난 1일 이래 하루 신규 확진자로는 가장 많다. 선수촌 감염자는 선수 한 명과 대회 관계자 두 명 등 세 명으로 파악됐다. 이로써 이번 대회 관련 누적 확진자 수는 106명이 됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr