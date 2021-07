5기 방심위 반쪽출범…정연주 등 방심위원 7인 위촉

[아시아경제 차민영 기자] 문재인 대통령이 위촉한 정연주 전 KBS 사장을 포함한 제5기 방송통심심의위원회 위원 7명이 23일 위촉됐다. 야당 측 추천 위원이 빠지면서 위원회도 반쪽짜리로 출범하게 됐다.

방심위는 제5기 방심위 위원으로 김유진 민주언론시민연합 이사, 옥시찬 전 방송문화진흥회 이사, 윤성옥 경기대 미디어영상학과 교수, 이광복 전 연합뉴스 논설주간, 정민영 법무법인 덕수 변호사, 정연주 전 건양대학교 총장, 황성욱 전 방송통신심의위원회 상임위원 등 7인이 이날(23일)부로 위촉됐다고 밝혔다.

방심위 위원은 '방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률'에 따라 국회의장이 원내 교섭단체 대표의원과 협의해 추천한 3인, 국회 소관 상임위에서 추천한 3인을 포함해 대통령이 9인을 위촉한다.

대통령이 위촉한 위원은 김유진·옥시찬·정연주 위원이며, 국회의장 위촉 위원은 이광복·정민영·황성욱 위원이다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 여당 측 위촉 인사는 윤성옥 위원이다.

이번에 위촉된 총 7인의 위원 임기는 2021년 7월 23일부터 2024년 7월 22일까지로 3년이다.

민경중 방심위 사무총장은 "이번에 위촉되신 위원들께 위원회 소관 직무와 주요 현안 등 기본 사항에 대한 설명을 먼저 진행할 예정"이라고 밝혔다.

